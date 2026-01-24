VaiOnline
Siniscola.
25 gennaio 2026 alle 00:24

«Dalla scuola alla sanità, la Baronia perde competitività» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’allarme lanciato dall’ex parlamentare Mara Lapia sul declino di Siniscola e della Baronia trova piena condivisione da parte dell’ex assessore regionale Silvestro Ladu, che invita a una riflessione costruttiva sul futuro del territorio. «La perdita di competitività - sottolinea Ladu - è un dato innegabile e chiama tutti a un’assunzione di responsabilità per invertire una rotta che appare sempre più preoccupante». Rimarca che negli ultimi anni la Baronia è stata progressivamente privata di servizi essenziali. «Lo svuotamento del distretto sanitario ha raggiunto livelli insostenibili, ma non è l’unico segnale di un arretramento diffuso. Emblematico - dice Ladu - è il mancato accreditamento del liceo linguistico all’istituto Pira, nonostante il possesso di tutti i requisiti, frutto di una scelta politica legata a una miope logica di accentramento nuorese a discapito del territorio provinciale». Ladu aggiunge l’abbandono della zona industriale di Siniscola «che in passato aveva garantito sviluppo e centinaia di posti di lavoro», punzecchia i rappresentanti del mondo politico locale. «L’Einstein Telescope - conclude - non può essere la foglia di fico che copre tutte le manchevolezze di coloro che si adagiano su modelli fallimentari».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 