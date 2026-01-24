«Dalla scuola alla sanità, la Baronia perde competitività» 

L’allarme lanciato dall’ex parlamentare Mara Lapia sul declino di Siniscola e della Baronia trova piena condivisione da parte dell’ex assessore regionale Silvestro Ladu, che invita a una riflessione costruttiva sul futuro del territorio. «La perdita di competitività - sottolinea Ladu - è un dato innegabile e chiama tutti a un’assunzione di responsabilità per invertire una rotta che appare sempre più preoccupante». Rimarca che negli ultimi anni la Baronia è stata progressivamente privata di servizi essenziali. «Lo svuotamento del distretto sanitario ha raggiunto livelli insostenibili, ma non è l’unico segnale di un arretramento diffuso. Emblematico - dice Ladu - è il mancato accreditamento del liceo linguistico all’istituto Pira, nonostante il possesso di tutti i requisiti, frutto di una scelta politica legata a una miope logica di accentramento nuorese a discapito del territorio provinciale». Ladu aggiunge l’abbandono della zona industriale di Siniscola «che in passato aveva garantito sviluppo e centinaia di posti di lavoro», punzecchia i rappresentanti del mondo politico locale. «L’Einstein Telescope - conclude - non può essere la foglia di fico che copre tutte le manchevolezze di coloro che si adagiano su modelli fallimentari».

