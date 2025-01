Dalla scomparsa alla confessione: mesi di angoscia 

Nessuno, dopo il 10 maggio scorso, ha più visto viva Francesca Deidda, 42 anni, nata a Elmas ma residente a San Sperate insieme al marito Igor Sollai, 43 anni, di Assemini, autotrasportatore: in quella data i datori di lavoro della donna, operatrice in un call center a Cagliari, ricevono tramite procedura telematica le sue dimissioni. Dallo smartphone di Francesca vengono inviati messaggi anomali a colleghe e familiari.

Igor Sollai, che ha in corso una relazione con un’altra donna, viene arrestato l’ 8 luglio dai carabinieri su ordine del pm Marco Cocco, titolare di un’inchiesta partita grazie alle colleghe di Francesca: le hanno scritto in chat che anche un’altra collega, Giulia, si è dimessa. Risposta dal numero di Francesca: «Mi dispiace. Come mai?» Parole che la vera Francesca non avrebbe mai potuto scrivere: Giulia non esiste. L’accusa a Igor: omicidio volontario e occultamento di cadavere. Linea difensiva: «Sono innocente». Due giorni prima era stato intervistato da una troupe di “Chi l’ha visto?”: «Non c’entro niente con la sparizione di Francesca». Come mai non ha presentato denuncia? «Non è sparita: solo, non risponde al telefono».

Le ricerche del corpo si concentrano lungo la Statale 125. All’altezza del ponte romani tra Sinnai e San Vito il 10 luglio vengono ritrovati un bite dentale, un accappatoio, un beauty case e brandelli di una felpa sporchi di sangue. Appartengono, accerteranno pochi giorni dopo le analisi del Ris, a Francesca. Il 18 luglio , nel folto della vegetazione non troppo distante, viene ritrovato il corpo: in stato di decomposizione, chiuso dentro un borsone nero. Dal carcere di Uta, Igor Sollai continua a proclamarsi innocente anche quando emergono i dettagli dell’omicidio: Francesca è stata uccisa a martellate, almeno otto, mentre era addormentata sul divano di casa.

Il marito confessa il 21 novembre : «L’ho uccisa io, poi ho lanciato in mare sia il martello sia il suo telefonino». Né l’uno né l’altro sono stati finora ritrovati. Il 7 gennaio il pm Cocco ha chiesto per Sollai il processo con rito immediato. L’udienza è fissata per il 26 febbraio in corte d’Assise. (m. n.)

