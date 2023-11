Dalla scienza all’arte, i premi Feminas 

Hanno portato in alto il nome della Sardegna nella scienza e nella medicina, nel giornalismo e nelle istituzioni, nel mondo accademico, in quello agricolo e in quelli artistici, dello spettacolo, dell’arte e dello sport.

Coldiretti Donne Impresa Sardegna ha consegnato i premi Feminas 2023, durante una cerimonia a Palazzo Doglio a Cagliari, a Maria del Zompo, primo rettore donna nell’Isola; a Verina Olla, «memoria storica del mondo delle api»; al medico Pietrina Ticca, per la diffusione della cultura della donazione degli organi»; a Virginia Pishbin, per l’impegno costante per la difesa dei diritti dei più deboli e delle donne, in particolare iraniane; alla giornalista Incoronata Boccia, «professionista di estrema competenza, meticolosità e maestria»; alla violinista di caratura mondiale Anna Tifu; alla mezzofondista Claudia Pinna; a Maria Giovanna Cherchi, «voce della Sardegna e della tradizione, che con il suo grande talento musicale tiene viva la cultura sarda espressa nella canzone in limba; all’insegnante Rossana Durzu per il suo «amore per l'insegnamento, per la formazione dei più piccoli e per la solidarietà che sono stati i suoi punti di riferimento».

All’appuntamento, organizzato e coordinato da Maria Gina Ledda, coordinatrice regionale di Donne Impresa di Coldiretti, hanno preso parte oltre ai vertici di Coldiretti Sardegna, il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba, anche la presidente nazionale di Donne Impresa Mariafrancesca Serra.

