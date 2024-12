Dalla Scala di Milano  un inno alla pace con “La forza del destino” 

Grande successo per “La forza del destino”, l’opera di Giuseppe Verdi con cui è stata inaugurata ieri sera la Stagione 2024-25 della Scala, salutata dal pubblico con oltre 12 minuti di applausi, grida di «bravi!» e chiamate al proscenio per tutti gli artisti: Anna Netrebko (Leonora),Ludovic Tézier (Carlo), Brian Jagde (Alvaro), Vasilisa Berzhanskaya (Preziosilla), Alexander Vinogradov (Padre Guardiano), Marco Filippo Romano (Melitone).

Applausi

Applausi al direttore dell’orchestra scaligera, Riccardo Chailly e del coro, Alberto Malazzi, oltre che per il regista Leo Muscato. Fra gli applausi entusiasti sono stati uditi alcuni «buu!» rivolti a Netrebko, fra le voci più applaudite. L’anno scorso dal loggione partì il grido «W l'Italia antifascista». Quest’anno un appello «Salvate Sant'Agata», la villa di Verdi ora in vendita per dispute fra gli eredi. Quest’anno il pubblico milanese ha forse sentito Verdi, se possibile, ancora più vicino alla propria sensibilità: nelle sue note e nel libretto di Francesco Maria Piave e Antonio Ghislanzoni echeggia la condanna senza appello della guerra, che il regista ha rappresentato anche nella fase di incitamento («bella la guerra!» canta Preziosilla con il Coro) estendendone la rappresentazione a quattro epoche, dal ’700 ai giorni nostri, facendo in modo che lo spettatore vi riconosca anche i conflitti attuali. E se all’inizio si vedono divise e armi del XVIII secolo (costumi di Silvia Aymonino) negli atti seguenti si riconoscono quelle successive. Alla fine le mimetiche e i mitra, tra rovine, morte, distruzione, ospedali da campo, la Croce rossa. Ma oltre che della guerra, l’opera è anche denuncia del patriarcato che determina il dramma dei protagonisti: Leonora, sotto il controllo oppressivo del padre e del fratello Carlo, il cui tentativo di fuga d'amore con Alvaro finisce funestato dall'uccisione fortuita del genitore, vive il resto della vita in un eremo con un enorme senso di colpa.

Un palco al femminile

Per la seconda volta alla Scala Liliana Segre è stata protagonista, chiamata a prendere il posto nel palco reale del presidente Sergio Mattarella, impegnato a Parigi per la riapertura di Notre-Dame. Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il sindaco Giuseppe Sala si sono messi ai lati del palco, lasciando accanto della senatrice le rispettive consorti. Una proposta di La Russa: «Noi staremo ai margini una volta tanto» ha commentato. Mentre dietro a loro si sono seduti il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il governatore lombardo Attilio Fontana e la vicepresidente della Camera Anna Ascari.

Gli ospiti

Eleganza sì, ma demure , in linea con la tendenza alla discrezione che non a caso ha caratterizzato tutto questo difficile anno. Meno lunga e sfavillante del consueto la lista degli ospiti, con poche star internazionali. Armani ha vestito l’attore Pierfrancesco Favino, la collega (e moglie) Anna Ferzetti, il cantante Achille Lauro e il campione Gianmarco Tamberi come la moglie Chiara Bontempi e Stefania Rocca con il marito Carlo Capasa. I più belli e affascinanti i ballerini della Scala, tutti vestiti Armani, così come il sovrintendente Dominique Meyer. Top color oro e gonna di velluto nero dell’etoile Nicoletta Manni mano nella mano con il marito Timofej Andrijashenko, primo ballerino della Scala. In Armani anche lo scrittore Alessandro Baricco e la musicista (e moglie) Gloria Campaner. Roberto Bolle ha, invece, sfoggiato tuxedo e cappa Dolce e Gabbana. Smoking per Alessio Boni come per quasi tutti gli ospiti, dal direttore di Triennale Stefano Boeri al ministro Giuli.

Tra i pochi a osare la stravaganza, Roberto D'Agostino in giacca e gonna lunga.

