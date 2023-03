Dalla sanità alle richieste in Comune, apre lo sportello per sbrigare le pratiche 

Da qualche giorno i residenti a Palmas Arborea potranno usufruire di una serie di servizi messi in campo dai ragazzi del Servizio civile. Come lo sportello in via Rinascita per offrire supporto nel campo sanitario (cambio del medico, prenotazione alle visite o la consultazione del fascicolo sanitario) o nella burocrazia (domande di bonus, richieste di istanze comunali, iscrizioni scolastiche, candidature online per un lavoro o la creazione di un curriculum).

Servizi che possono essere fatti anche è a domicilio ma solo per chi non ha la possibilità di recarsi allo sportello. Le richieste di intervento dovranno essere prenotate al numero 3473592781 o attraverso il form presente sul sito del Comune.

«Con questa nuova iniziativa – commenta il sindaco, Emanuele Cadoni – mettiamo ulteriormente i ragazzi del Servizio civile al servizio della comunità. Riteniamo doveroso agevolare tutti gli utenti ad usufruire di questo servizio».

