Dalla sagra della seada alle tante feste campestri 

La tredicesima edizione della sagra della seada, che si svolgerà domenica a villa Piercy, nel complesso di Badde Salighes a Bolotana, e quella del fico d’India, a Dualchi il 21 settembre, costituiscono eventi di richiamo turistico nel Marghine. Molte anche le sagre campestri, quelle religiose, che mantengono viva una tradizione secolare. Sono feste che si svolgono tra fede e riti antichi, tra prodotti tipici e religiosità. Un mix di manifestazioni, che caratterizzano l’intero mese di settembre in tutto il Marghine, da Macomer fino a Bolotana, passando per Silanus, Dualchi e Sindia.

Un settembre di sagre, alcune delle quali legate alla tradizione religiosa, nelle chiese campestri, che interessa tutti i paesi del Marghine. Si è iniziato nei giorni scorsi a Borore con san Lussorio, ieri a Birori con santo Stefano, il 7 ottobre a Bolotana con san Bachisio. Restano vive le manifestazioni per la Madonna, in programma per l’8 settembre. Seppure inglobato nell’abitato, è viva la devozione per santa Maria del Soccorso, a Macomer, dove ancora vengono celebrate messe e processioni con manifestazioni di piazza. A Bortigali si celebra santa Maria ’e Sauccu, sulla montagna, con la suggestiva processione con i cavalli per l’accompagnamento del simulacro. Grandi manifestazioni a Sindia per santa Maria di Corte. Importanti manifestazioni a Silanus, per san Bartolomeo e per santa Sabina. (f. o.)

