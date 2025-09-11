«Dalla Russia all’Isola, la mia scelta d’amore» 

Ha conquistato tutti con la sua bellezza, la simpatia, l’eleganza e la spontaneità. Natalia Gekaliuk, origine russe e residente a Selargius da dodici anni, è la nuova Miss mamma Sardegna, incoronata pochi giorni fa a Quartu durante le finali regionali del concorso di bellezza. Sarà lei a rappresentare l’Isola nella finale in programma da oggi sino a domenica in Emilia Romagna, insieme ad altre due mamme premiate dalla giuria: Maria Bof, di Nurachi e terza classificata, e Isabel Sardu da Quartu, quarta nella graduatoria delle mamme sarde più belle.

Il colpo di fulmine

Natalia, 31 anni, madre di Alessio di 7 anni e Arianna di 5, è felicemente sposata con Salvatore Masala, originario di Muravera ma residente da tempo con moglie e figli a Su Planu. «Ci siamo conosciuti in Russia, lui lavorava e io frequentavo l’Università», racconta la miss mamma isolana, «ci siamo sposati, poi per amore ho fatto la pazzia di lasciare gli studi e venire in Sardegna con lui, una scelta che rifarei altre mille volte». Prima il lavoro di assistente nello studio di ingegneria del marito, e di recente la nuova esperienza come estetista specializzata in laminazione sopracciglia. «Ho trasformato un angolo di casa in mini salone di bellezza, ma il mio sogno», dice, «è di poter aprire un vero e proprio centro estetico. Grazie a questo lavoro ho ritrovato me stessa, aiuto le donne a sentirsi e vedersi più belle e questa è la soddisfazione più grande».

Cittadina italiana

Da otto anni è ufficialmente cittadina italiana. «Sono partita dalla Russia dodici anni fa con la voglia di costruirmi una nuova vita in Sardegna, ai tempi la situazione però non era come adesso», ricorda riferendosi all’attuale conflitto con l’Ucraina. «Una guerra ingiusta dove tanti innocenti stanno perdendo la vita, soprattutto ucraini». Il titolo di reginetta di bellezza, inaspettato, arriva in un periodo di svolta per la giovane mamma di Su Planu. «A trent’anni ho iniziato a sentire l’esigenza di uscire dal guscio, ho una famiglia meravigliosa e due figli splendidi, ma avevo bisogno di rimettermi in gioco e fare qualcosa solo per me». Il nuovo lavoro, e il concorso di Miss mamma sono stati determinanti per la rinascita. «Ora mi sento davvero realizzata», dice.

L’ultima tappa

L’organizzazione del concorso isolano è come sempre affidata all’agenzia Lady music models di Gianfranco Campus. «Natalia ha incantato tutti sia con la sua bellezza», commenta riferendo il giudizio della giuria, «ma anche con l’estrema dolcezza e con la bravura dimostrata nella prova artistica interpretando un famoso brano in inglese di Kylie Minogue».Da oggi, sino a domenica, è in programma l’ultima tappa del concorso: la finale della trentaduesima edizione di Miss mamma italiana, a Bellaria Igea Marina. Altre sfilate, nuovi balli e canti in passerella, anche se il cuore e la mente di mamma Natalia resteranno a Selargius. «Sarà l’occasione per rimettermi in gioco ancora una volta, senza nessuna ambizione o aspettativa. Mi spiace solo non essere presente al primo giorno di scuola di mia figlia», ammette con un po’ di malinconia.

RIPRODUZIONE RISERVATA