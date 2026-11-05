Dalla rotatoria al Pul, parola alla Giunta 

Quattro ore di Consiglio comunale: una maratona alla quale non ha partecipato la sindaca Manuela Pintus, che sarebbe dovuta tornare in Aula dopo che un mese fa aveva reso pubbliche le minacce di morte subite.

Come ha fatto sapere il suo vice Davide Rullo, leggendo un documento scritto da Pintus, la sua assenza era dovuta a motivi di salute e istituzionali. I lavori si sono comunque svolti regolarmente: la Giunta ha risposto a tutte le interrogazioni che si sono accumulate da luglio scorso. E non sono mancati gli attriti.

La segretaria comunale

Prima dell’inizio della seduta, la consigliera di minoranza Valeria Manca ha letto un documento in cui chiedeva alla segretaria comunale, Elisa Cannea, di non contattarla più per comunicazioni istituzionali al telefono ma «solo per iscritto», ha precisato. Il vicesindaco Rullo ha invece sottolineato che «le telefonate tra il segretario e un consigliere comunale sono normali e servono per agevolare le comunicazioni».

Le interrogazioni

I consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Daniele De Vecchi avevano presentato un’interrogazione per chiedere se l’amministrazione fosse a conoscenza delle condizioni di degrado delle aree note come “Ex Gil” e “Ex silos”. Rullo ha risposto che, dopo la segnalazione, «il Comune era intervenuto immediatamente». È stata respinta la richiesta di riformulazione della delega relativa alla promozione della comunità di Arborea. I tre consiglieri di minoranza chiedevano di non limitarsi solo alla valorizzazione del dialetto veneto.

Valeria Manca aveva chiesto informazioni sul taglio degli alberi nel centro fieristico. Rullo, rivolgendosi alla consigliera, ha replicato: «Non possiamo dare delle risposte perché non siamo riusciti a capire a quali alberi si riferisca. Il centro fieristico è enorme, la invitiamo a presentare la documentazione in maniera più dettagliata, anche con fotografie».

Sempre Manca aveva chiesto informazioni sullo stato di abbandono del deposito comunale e puntale è arrivata la spiegazione, sempre del vicesindaco: «Si tratta di un sito che riceve materiali dismessi in maniera temporanea prima della classificazione». Altro capitolo, ancora sollevato da Manca, sull’utilizzo del diserbante in piazza Maria Ausiliatrice, in prossimità delle scuole. Anche in questo caso Rullo ha replicato che «la ditta ha riferito che si tratta di un prodotto biologico che per essere utilizzato non necessita di nessuna documentazione». La consigliera di minoranza inoltre aveva proposto l’attivazione del servizio di trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio. Richiesta respinta a causa delle spese necessarie, che il Comune non può sostenere.

Il Pul e la rotonda

Mercoledì sera è stata approvata anche la variante al Piano di utilizzo del litorale. Nel corso del confronto tra tecnici e consiglieri è emerso, inoltre, che la rotonda fronte mare, in fondo alla strada 18, prima o poi verrà demolita. Ciò che 300 cittadini, attraverso una petizione presentata in Comune, chiedevano di non fare.

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