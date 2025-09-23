VaiOnline
Il programma.
Dalla robotica alla realtà immersiva: scienza per tutti 

Attività interattive pensate non solo per gli accademici ma soprattutto per gli studenti e le famiglie. La scienza torna protagonista a Cagliari con “Sharper – La Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, in programma alla Vetreria di Pirri venerdì dal pomeriggio fino alle 23. «Una maratona di divulgazione, laboratori e incontri aperti alla città, che offrirà un’occasione unica di dialogo tra comunità scientifica e pubblico», spiegano dall’Università di Cagliari. L’edizione 2025, dalle 15.30 alle 23, con ingresso libero, offre un programma ricco: si spazia dalle neuroscienze alla sostenibilità ambientale, dalla comunicazione interculturale alla salute, dallo studio di culture lontane nel tempo e nello spazio all’analisi di nuovi diritti e possibili vulnerabilità, fino anche a realtà virtuale e immersiva, telecomunicazioni e intelligenza artificiale.

Per illustrare le ricerche che porta avanti l’Università di Cagliari, saranno messi in campo «esperienze interattive, talk, laboratori e percorsi sensoriali pensati per avvicinare il pubblico alla ricerca scientifica in tutte le sue sfaccettature». La Vetreria di Pirri, dunque, diventerà un luogo dove scienza, creatività e partecipazione si incontrano. Si affronteranno temi legati a biologia, neuroscienze, fisica, chimica, ingegneria e astronomia attraverso esperimenti e dimostrazioni. E poi si parlerà anche di salute, prevenzione, degli strumenti più avanzati della diagnostica, fino agli esperimenti su ottica, robotica, intelligenza artificiale, droni e realtà virtuale immersiva. Un modo per comprendere «come le innovazioni scientifiche siano parte integrante della vita quotidiana e della ricerca più avanzata, dall’osservazione dei fenomeni naturali alla comprensione dell’universo», spiegano da Unica. Uno spazio importante sarà dedicato anche alle onde gravitazionali, alla base del progetto dell’Einstein Telescope.

L’iniziativa è finanziata dalla Commissione Ue (ma anche da Fondazione di Sardegna) e promossa dai dipartimenti e direzioni dell’Università di Cagliari e di partner quali Infn – Sezione di Cagliari, Inaf-Osservatorio astronomico di Cagliari, Sardegna Ricerche, l’associazione Scienza Società Scienza, i Comuni di Cagliari e Monserrato, e ancora Airc, Istat, Ris, Polizia scientifica, la ludoteca A. Canevaro e molti altri. Nell’iniziativa coinvolto anche il Polo universitario penitenziario di Unica, che si focalizzerà sulle ricerche che riguardano i temi delle transizioni: economiche, energetiche, sanitarie, di genere e sessuali, digitali, giuridiche, ambientali ed ecologiche, politiche, sociali, urbane, naturali e artificiali, psicologiche, multimediali, architettoniche, nutrizionali, chimiche e farmacologiche, culturali e artistiche.

