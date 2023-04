Dalla retrocessione al rilancio: Venezia nel destino 

E proprio in Laguna, con gli arancioneroverdi, Carboni si sta rilanciando dopo la breve parentesi al Monza, squadra che la scorsa estate lo aveva acquistato a titolo definitivo dai rossoblù in una fase in cui il club di via Mameli si trovava a fronteggiare i nodi finanziari emersi con la discesa nella cadetteria e poi risolti con le grandi cessioni. Una partenza “forzata” dalla società più che voluta dal giocatore. Un sacrificio che ha portato alle casse del club oltre 4 milioni. Il suo addio aveva fatto storcere il naso a qualche tifoso, che si aspettava la sua permanenza anche in Serie B in quanto sardo e prodotto del settore giovanile. Ma nella realtà a guadagnarci sono state entrambe le parti: il Cagliari ha potuto incassare una cifra notevole, il giocatore si è accasato in una società ambiziosa come il Monza, approdata per la prima volta in Serie A.

A volte il destino sa essere beffardo, come nel caso di Andrea Carboni. Poco meno di un anno fa il difensore di Tonara viveva la più grande delusione della carriera, la retrocessione in Serie B con la maglia del Cagliari sul campo del Venezia.

E proprio in Laguna, con gli arancioneroverdi, Carboni si sta rilanciando dopo la breve parentesi al Monza, squadra che la scorsa estate lo aveva acquistato a titolo definitivo dai rossoblù in una fase in cui il club di via Mameli si trovava a fronteggiare i nodi finanziari emersi con la discesa nella cadetteria e poi risolti con le grandi cessioni. Una partenza “forzata” dalla società più che voluta dal giocatore. Un sacrificio che ha portato alle casse del club oltre 4 milioni. Il suo addio aveva fatto storcere il naso a qualche tifoso, che si aspettava la sua permanenza anche in Serie B in quanto sardo e prodotto del settore giovanile. Ma nella realtà a guadagnarci sono state entrambe le parti: il Cagliari ha potuto incassare una cifra notevole, il giocatore si è accasato in una società ambiziosa come il Monza, approdata per la prima volta in Serie A.

L’esperienza in Brianza

La ferita della retrocessione ha probabilmente rallentato il percorso di crescita di Carboni al Monza. Dopo l’esordio alla prima di campionato con il Torino, e i 90’ giocati al Maradona (gara persa 4-0 dai brianzoli), il giocatore ha trovato sempre meno spazio. E con l’arrivo di Palladino ha collezionato appena 47’, subentrando nei match con Milan e Lazio per poi finire ai margini.

Il prestito a Venezia

A gennaio viene girato in prestito al Venezia per giocare con continuità. Quel Venezia che aveva spedito il “suo” Cagliari in Serie B. Da quando è arrivato in Laguna, non ha saltato una gara ed è stato sostituito solo in due occasioni da Vanoli. Grazie al suo contributo - e al gol decisivo nella vittoria di Ascoli - il Venezia si è risollevato dalla zona calda ma con ogni probabilità farà ritorno al Monza a fine stagione.

