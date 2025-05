Dalla Regione una pioggia di fondi extra 

La Regione Sardegna ha messo a disposizione del Comune di Assemini più di un milione di euro per una serie di progetti, servizi e lavori pubblici. A renderlo noto è stato il sindaco Mario Puddu: «Noi lavoriamo quotidianamente per Assemini e per realizzare progetti. Non è facile tramutare un’idea in realtà, soprattutto perché spesso i fondi che ci vengono messi a disposizione, seppur ci diano una mano di aiuto, non sono sufficienti a coprire l’intera spesa».

Le somme

L’importo più elevato, pari a 375 mila euro, è destinato alla realizzazione di un parco urbano pubblico tra le vie Coghe, Cavour, Maroncelli e Levante. Un’area ampia e attualmente sterrata che doterebbe il quartiere periferico di un’area verde di cui è sprovvisto. Altri 350 mila euro servirebbero per sistemare via della Scienza, una strada pesantemente danneggiata da cedimenti del manto stradale che collega il centro urbano con il quartiere di via Lubiana.

E ancora 100 mila per manutenzionare la viabilità del cimitero, 90 mila per dotare la cittadina del servizio di trasporto pubblico locale interno e 70 mila euro per la redazione del Piano degli usi civici: «Si parla di circuito interno per collegare Assemini da trent’anni - ha aggiunto Puddu - e io ho deciso che lo avremo».

Infine 80 mila per il progetto culturale contro la violenza di genere e 70 mila per la promozione del patrimonio culturale locale.

In passato

«Sono risorse specifiche e vincolate destinate ad Assemini - ha aggiunto il consigliere regionale Gianluca Mandas - e inserite all’interno della Legge Finanziaria approvata di recente». Per poter usufruire delle somme l’Ente dovrà prima iscriverle a Bilancio, con apposite variazioni ordinarie, per poi impregnarle».

Non si tratta delle prime economie arrivate al Comune dall’insediamento della Giunta Todde alla guida della Regione. Già nel 2024 Assemini ha ricevuto fondi per circa 3 milioni di euro.

Una parte degli importi stanziati lo scorso anno sono stati utilizzati, come ad esempio 180 mila euro per i lavori di rinnovamento e implementazione dell’impianto di climatizzazione della scuola di via Di Vittorio. Mentre altri sono rimasti inevasi, come i 480 mila euro destinati all’intervento “Ceramica e innovazione”.

