Villagrande.
27 ottobre 2025 alle 00:34

Dalla Regione un paracadute per i debiti 

Il monte debitorio aveva toccato quote elevate, tanto da costringere il Comune di Villagrande a ridurre i servizi alla collettività. Dalla Regione è arrivato un paracadute per l’ente amministrato dal sindaco Alessio Seoni. La Giunta regionale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, che assegna un contributo straordinario di 1,4 milioni di euro al Comune per l’abbattimento dei debiti fuori bilancio, in attuazione della legge 17 del 2023. «I fondi - chiariscono dalla Regione - sono destinati esclusivamente a debiti derivanti da obbligazioni giuridiche esistenti al 20 dicembre 2023, data di pubblicazione della legge». Soddisfatto il primo cittadino: «Sono risorse che ci danno una grossa mano e ci permettono di ripristinare una situazione finanziaria ideale. I debiti, accumulati prima del mio primo mandato, ammontavano a 2,8 milioni di euro e gioco forza abbiamo dovuto limitare servizi alla comunità. Erano relativi a partite non chiuse, molte con gli avvocati». Seoni ringrazia e guarda avanti con fiducia: «Ringrazio l’ex presidente Solinas, l’assessore Spanedda e tutta la Regione per l’attenzione manifestata. È stato un parto lungo ma finalmente il provvedimento di due anni fa è diventato esecutivo». (ro. se.)

