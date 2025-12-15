Dalla Regione arriva il via libera al Puc 

Quando il presidente del Consiglio comunale Matteo Stochino ha aperto i lavori le lancette dell'orologio segnavano le 12. Si sono conclusi quattro ore e mezzo dopo con l'approvazione (a maggioranza) dei sei punti all'ordine del giorno. Tutti propedeutici all'approvazione del Bilancio che verrà portato in aula entro il 31 dicembre. Ma nel corso della seduta fiume di ieri è arrivata una notizia non in agenda. Dalla Regione il via libera al Puc. Lo strumento urbanistico atteso da anni. In dirittura d'arrivo, dunque, potrebbe tornare in Consiglio per l'approvazione definitiva per Natale.

Un dono tanto atteso dai lanuseini. Ma andiamo con ordine. Nella seduta sono state confermate le aliquote Imu e Irpef, invariate rispetto agli anni precedenti. Via libera anche al piano triennale delle opere pubbliche che prevede investimenti aggiuntivi a quelli inizialmente programmati per 2 milioni e mezzo.

Anche sul punto tecnico relativo alla revisione periodica delle partecipate (adempimento obbligatorio), è arrivato il voto contrario della minoranza, «Un voto politico», ha detto il capogruppo Marco Melis: «Sulla gestione Abbanoa, Lanusei, dovrebbe intraprendere azioni politiche per rivedere le cose, c'è una disparità di trattamento, un paradosso. L'Ogliastra ha le risorse per essere autonoma e invece garantiamo l'acqua a Cagliari, e noi facciamo i conti con continui disservizi, il legislatore deve individuare misure di compensazione. Ci si deve sedere a un tavolo, stiamo ancora aspettando dal 2004 gli interventi dello schema 17». In chiusura passa il Dup, il documento unico programmatico. Strumento strategico che illustra dove Lanusei vuole andare e con quali risorse.

