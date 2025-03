Dalla Regione arriva il via libera al Piano per i litorali 

Il 28 novembre scorso il Consiglio comunale aveva approvato (con i soli voti della maggioranza) il Pul. Novanta giorni dopo, bruciando i tempi, il Servizio tutela del paesaggio benedice lo strumento urbanistico che disciplina le attività lungo i 17 chilometri di litorale. «Un via libera in tempi record», esordisce Fausto Mascia, assessore comunale all’Urbanistica. Il Piano riprende l’impianto predisposto dal commissario straordinario, Francesco Cicero, a primavera 2023, che a sua volta aveva rivisitato il documento originario del 2013. «Sono state introdotte modifiche necessarie per armonizzare il Pul con le normative in vigore», aggiunge Mascia. «Il Pul - prosegue l’esponente dell’esecutivo Ladu - è il documento cruciale per la gestione sostenibile delle coste di Tortolì, il risultato di un lavoro accurato e multidisciplinare, anche con lo studio Criteria, svolto nel rispetto delle normative nazionali e regionali. L’obiettivo è disciplinare le aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, bilanciando tali esigenze con la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche. L’approvazione definitiva non è un punto di arrivo ma di partenza: siamo stati finanziati dalla Regione con 80mila euro e perciò siamo in condizione di accogliere eventuali proposte per migliorare lo studio del Pul». (ro. se.)

