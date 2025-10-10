Dalla Regione altri 300mila euro per le strade di campagna 

Con sette voti a favore, due contrari e due astenuti, il Consiglio comunale di Serdiana ha dato il via libera alla variazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2025/2027, necessaria alla luce dei nuovi trasferimenti della Regione e della partecipazione ad alcuni bandi pubblici. La principale novità riguarda un nuovo finanziamento regionale da 300mila euro per la manutenzione delle strade rurali e la rimodulazione del progetto di riqualificazione del primo tratto della via Manno. All’originario stanziamento di 400mila euro se ne aggiungono altri 160mila per il rifacimento dei sottoservizi. Con l’avanzo di amministrazione (190mila euro) è stato inoltre finanziata la manutenzione di alcune strade urbane.

Nel piano rientrano anche gli impegni di spesa per l’adeguamento del canale coperto di Funtanedda per lo smaltimento delle acque piovane (500mila euro) e la previsione di un finanziamento di 250mila euro per la realizzazione del museo del vino, due progetti per i quali il Comune ha partecipato ai bandi regionali e attende la definizione dell’iter burocratico.

Il programma di interventi della prima annualità sale così a 8 milioni e 275mila euro. La voce più importante è rappresentata dai quasi 6 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei fanghi da depurazione finanziato dal Pnrr. Un milione e mezzo di euro andrà invece alla riqualificazione del Parco di Sibiola e 350mila alla costruzione del Centro servizi per le imprese. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA