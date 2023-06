Dalla Regione 650 mila euro per i tesori di San Giovanni 

Il preziosissimo sito archeologico di San Giovanni, a Escalaplano, verrà valorizzato ai fini turistici. La Giunta comunale ha approvato il progetto di studio e di fattibilità economica. Le opere in progetto verranno realizzate con un finanziamento regionale di 650 mila euro.

Nella località sono presenti due chiesette, una antica e una moderna, un nuraghe, e sette domus de janas. L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Marco Lampis è potenziare e diversificare l’offerta turistica. Tra le opere previste ci sono la realizzazione di un belvedere in prossimità del nuraghe, una sorta di terrazza sospesa a dominare la vallata, la recinzione dell’area e la pulizia del nuraghe. In programma la manutenzione e messa in sicurezza dei sentieri e dei percorsi di accesso alle Domus, la realizzazione di un’area di sosta nelle vicinanze della sorgente di Fossada, la manutenzione della piazza prospiciente la nuova chiesetta e la posa della cartellonistica, con didascalie e fotografie che racconteranno il sito, sarà disponile anche un Qr code da scannerizzare. La zona è dotata di un sistema di videosorveglianza che verrà esteso.

«Il sito – spiega Lampis – verrà dato in gestione. All’interno c’è anche un locale comunale con un chiosco e servizi igienici, e si potranno organizzare eventi. Non intendiamo chiuderlo al libero accesso ma gestirlo con delle visite guidate e programmate: chi va a passeggiare lì potrà continuare a farlo».

