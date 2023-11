Dalla Regione 600 mila euro per riavere la spiaggia sparita 

L’amministrazione comunale vuol veder rinascere la spiaggia di Punta del Paru , tra il camping Mariposa e l’ospedale Marino, sparita a metà degli anni Settanta forse a causa delle barriere di cemento che impediscono alle mare di depositare le banquettes di posidonia.

Ora è possibile accedere a un finanziamento regionale per portare avanti un complesso progetto sul sistema costiero a rischio di erosione. In una relazione tecnica di circa 40 pagine redatta dal geologo Giovanni Tilocca, esperto conoscitore delle dinamiche del litorale, vengono analizzate le criticità presenti e avanzate le conseguenti proposte di fattibilità per la loro soluzione. Un lavoro che è stato premiato a Cagliari con un bonus da 600mila euro. «Alghero ha dei tratti di litorale in cui la linea di costa è in forte retrocessione e altri in avanzamento, sono problemi noti da decenni ma su cui, aldilà delle parole, non si era mai pianificato alcunché. Oggi iniziamo a farlo con coerenza e competenza», sottolinea l'assessore all’Ambiente Andrea Montis. «Un risultato importante, che restituisce il giusto merito ed impegno agli uffici comunali che continuano a dimostrare di saper intercettare fondi e risorse come mai prima d'ora», aggiunge il sindaco Mario Conoci.

Ovviamente gli interventi non si limiteranno alla porzione di litorale tra il camping e l’ospedale Marino, ma coinvolgeranno anche la spiaggia di Maria Pia, fino a Fertilia con opere di ingegneria naturalistica e piantumazioni.