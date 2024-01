Dalla Regione 3,5 milioni per la rete irrigua nei campi 

L’anno nuovo porta in dote l’irrigazione nei campi in Trexenta. Dopo l’appalto da 1.675.000 euro per la manutenzione straordinaria della rete di distribuzione irrigua in quello che è considerato l’ex granaio di Roma, dalla Regione arrivano ora altri 3,5 milioni per dare il via al secondo lotto. Le casse del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale si arricchiscono così di un nuovo importante finanziamento da spendere per il secondo lotto della manutenzione straordinaria delle condotte della Trexenta. Tre milioni e mezzo che si aggiungono all’assegno da oltre 1,6 milioni di euro per i lavori in fase di appalto.

Il progetto prevede la dismissione delle condotte in cemento amianto – in totale tra primo e secondo lotto sono circa 15 chilometri – ormai vecchie e non più performanti (sono pur sempre opere realizzate negli anni Sessanta del secolo scorso) e la posa di altrettante condotte sostitutive in pvc. È inoltre prevista la realizzazione di nuove opere di presa e di nuovi attraversamenti stradali e fluviali. Il progetto consentirà di migliorare il funzionamento idraulico del distretto della Trexenta. Nell’ultima variazione di bilancio la Regione ha rifinanziato il piano di bonifica e il miglioramento fondiario dopo diversi anni per tutti i Consorzi dell’Isola. «Tra il primo e il secondo lotto aver portato su questo territorio oltre 5 milioni di euro è un gran risultato con il quale stiamo dando risposte alle esigenze del territorio e delle imprese agricole», commenta il presidente del Cbsm Efisio Perra.

Quella della Trexenta è una delle prime condotte irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale. «Intervenire in maniera così efficiente e concreta significa dare garanzie agli agricoltori – aggiunge Beniamino Sirigu, consigliere del Cbsm e imprenditore agricolo di Senorbì –, la richiesta di finanziamento da tempo era arrivata sui tavoli della Regione e oggi ringraziamo per l’intervento». Nel territorio a grande vocazione agropastorale negli ultimi due anni sono stati puliti – con una performance del 100 per cento – ben 22 chilometri di canali di dreno.

