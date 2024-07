Dalla Rai all’Ue, è allarme Lega 

«È alla Rai che punta Salvini». Gli alleati della Lega non hanno dubbi su quale sia la strategia del vicepremier e del suo partito, protagonisti in queste settimane di una serie di fughe in avanti e blitz parlamentari che hanno generato fibrillazioni nella maggioranza.

Il buco nelle news

Il leader leghista, sono convinti all’interno di FdI e Fi, sta cercando di alzare la posta nella partita sulle nomine dei vertici della tv di Stato, che in questi giorni è al centro delle polemiche anche per come sono stati coperti i risultati delle elezioni francesi. Un «buco», l’ha definito la presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5S), chiedendo una «relazione urgente e dettagliata» all’amministratore delegato Roberto Sergio, che si è impegnato a trasmetterla entro venerdì. Intanto il direttore di RaiNews 24 Paolo Petrecca contrattacca e deferisce il sindacalisti della sua testata, che avevano criticato, al consiglio di disciplina dell’Ordine dei giornalisti.

La frase smentita

L’attivismo di Salvini è vissuto come una spina nel fianco a Palazzo Chigi. La smentita della Lega di un virgolettato del leader su Giorgia Meloni (nell’ipotetica dichiarazione prediceva «la fine» della premier se dovesse appoggiare von der Leyen) e i rischi di un voto in linea con la maggioranza Ursula, a lui attribuito da due giornali, è arrivata mentre era mattina a Washington, dove la presidente del Consiglio si trova per il vertice Nato, e dove cerca di ottenere da Biden per l’Italia l’incarico da inviato speciale dell’Alleanza per il fronte Sud, mentre Salvini flirta apertamente con Trump. E poco prima il leader leghista in una diretta social ha ribadito i suoi dubbi sul sostegno militare all’Ucraina («Più armi si inviano, più la guerra va avanti»), uno dei temi al centro del summit dell’Alleanza atlantica.

Canone e vaccini

Nuovi episodi di quella che è interpretata nel resto della maggioranza come un’azione di logoramento. E da quando una settimana fa la Lega ha avanzato una proposta di legge per l’azzeramento del canone Rai, gli alleati si sono convinti che l’obiettivo primario della strategia di Salvini sia la partita per i vertici della tv pubblica, entrata in una fase di stallo. C’è qualche difficoltà, ammettono nella maggioranza, seppure da tempo appaiano definite le scelte per i due ruoli apicali, con Sergio destinato ad essere sostituito nel ruolo di ad da Giampaolo Rossi, scelto dal Meloni, e Simona Agnes, indicata per la presidenza da Forza Italia. A voler essere pignoli c’è anche un altro potenziale focolaio di tensione nel centrodestra: la proposta del leghista Claudio Borghi di abolire l’obbligo vaccinale per i bambini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella, che lascia gelidi molti alleati. Ieri la maggioranza ha deciso di prendere tempo: in Commissione Sanità del Senato l’elenco delle proposte di modifica inammissibili è stato rinviato a questa mattina.

«No all’inciucio»

Ma di certo a creare le crepe più profonde nella coalizione è il posizionamento dei partiti rispetto al bis di von der Leyen al vertice dell’Unione europea. I buoni rapporti personali di Meloni con la presidente della commissione Ue, e il suo attendismo prima di schierarsi apertamente pro o contro la sua rielezione, spingono i leghisti a schierarsi in modo sempre più acceso per il no, insieme a tutto il nuovo gruppo dell’ultradestra orbaniana dei Patrioti a cui il Carroccio ha aderito. Un modo per presentare i Conservatori di Meloni come una famiglia politica di moderati pronti a un compromesso opaco con le cancellerie europee. «Noi - scandiva ieri Salvini - non voteremo mai Ursula von der Leyen, non voteremo mai un inciucio con socialisti, comunisti, ecofanatici, quelli che vogliono gli sbarchi, le ong, i trafficanti di esseri umani e guerre a oltranza. Qualcuno ci guadagna dalle guerre, lascio a voi decidere chi...».

RIPRODUZIONE RISERVATA