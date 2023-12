Dalla radio alla tv 

Sarà Marco Pistidda, alias Il Bonga, l’ospite di Lorenzo Paolini e Mariella Careddu (nella foto) per la puntata de “La Strambata” che andrà in onda oggi su Radiolina dalle 12.30 alle 14 e che sarà trasmessa su Videolina in prima serata dalle 21.

Insegnante di surf e innamorato degli animali, Marco Pistidda, sassarese, dallo studio di piazza L’Unione Sarda racconterà la strana e bella convivenza (sulla quale tiene aggiornati i follower con post quotidiani sulla sua seguitissima pagina Instagram) tra cani, gatti, asinelli e agnelli nella sua casa davanti al mare di Porto Ferro. Nel corso della trasmissione spazio, come sempre, anche all’adozione del cuore.

