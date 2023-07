Dalla radio alla tv 

Alle 12.30 appuntamento con ‘’La Strambata’’ su Radiolina. Il programma sarà trasmesso anche su Videolina alle 21.Gli ospiti di Nicola Scano: il sindaco di Taormina Cateno De Luca. L’allarme per gli incendi e la sfida politica per le Europee del Movimento Sud chiama Nord; l’assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro. La sfida con F2I per il controllo degli aeroporti sardi e il caro trasporti; il climatologo Massimiliano Fazzini. Il meteo estremo e i disastri dell’estate. Le previsioni senza precedenti; il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana. I sindaci sardi verso l’assemblea del primo agosto. I temi dello sviluppo e della ripresa, la spesa del Pnrr; il sindaco di Baunei Stefano Monni. Cala Luna a numero chiuso. La polemica con il comune di Dorgali.