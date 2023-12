Dalla radio alla tv 

Si parla di autismo, genitorialità e impegno sociale nella punta de “La Strambata”, in onda dalle 12.30 alle 14 su Radiolina e, come tutti i venerdì, anche su Videolina in differita alle 21. I “Bambini delle Fate” sbarcano a Cagliari per il progetto “Giochiamo!” dell'associazione “Giocaus, Impari sport e divertimento”. Piena sostenibilità economica a progetti di inclusione per bambini e ragazzi con autismo e disabilità grazie al coinvolgimento di imprenditori sardi. Il giornalista Stefano Birocchi ne parlerà con Giulia Pisano dell’associazione “Giocaus Impari, sport e divertimento”. Spazio anche ai viaggi con la travel Blogger Claudia Tavani.

