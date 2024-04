Dalla radio alla tv 

Coraggio e imparzialità come eredità dei magistrati uccisi da mafie e terrorismo: da custodire e trasmettere ai ragazzi. Il progetto "La giustizia adotta la scuola”, portato avanti dalla Fondazione Vittorio Occorsio, il primo magistrato a essere ucciso da esponenti dell’eversione di destra, al centro della puntata de “La strambata”, su Radiolina alle 12.30 e in onda su Videolina alle 21. Intervengono il figlio Eugenio Occorsio, giornalista e scrittore, Ursula Ruiu, coordinatrice regionale della Fondazione, e il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Cagliari Andrea Vacca, presidente regionale dell’Associazione nazionale magistrati, uno dei protagonisti degli incontri con gli studenti, che si collegheranno dal liceo classico Dettori. Conduce Mariangela Lampis, in regia Giuseppe Valdes.