Dalla radio alla tv 

Questa sera alle 22 su Videolina un appuntamento imperdibile all’insegna del divertimento e del buonumore con “Lo Facciamo per Soldi”, il programma di Radiolina (in onda in FM ogni sabato alle 10 condotto dalla coppia più irriverente ed esplosiva della radio: l’attore e autore comico Alessandro Pili e il giornalista Enrico Pilia. “Lo Facciamo per Soldi” andrà in onda sulla prima emittente della Sardegna ogni lunedì alle 22. Alle 22.30 appuntamento su Videolina anche con “Sala Prove”, il programma curato e condotto da Ruido (nella foto) in onda ogni domenica su Radiolina alle ore 20.Ospite la band tutta al femminile The Boss Girls.

