Dalla radio alla tv 

Questa sera alle 22 su Videolina l’appuntamento imperdibile all’insegna del divertimento e del buonumore con "Lo Facciamo per Soldi”, il programma di Radiolina (in onda in FM ogni sabato alle 10 condotto dalla coppia più irriverente ed esplosiva della radio: l’attore Alessandro Pili e il giornalista Enrico Pilia.

Alle 22.30 appuntamento con "Sala Prove”. Nella puntata Sick Boy Simon, all'anagrafe Simone Lumini, rapper, producer e ingegnere del suono. Nasce a Cagliari nel 1987 e vive a San Sperate fino all’età di 20 anni per poi trasferirsi a Barcellona. Nel 2015 ritorna in Sardegna dove si radica come professionista della produzione audiovisiva e dei nuovi media. Puntando sull’hardcore hip hop.