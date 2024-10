Dalla raccolta delle olive alla riscoperta delle tradizioni 

A Quartucciu, la raccolta delle olive diventa un’occasione di partecipazione e condivisione. L’assessorato al patrimonio ha, infatti, deciso di coinvolgere i residenti, pubblicando un bando per l’assegnazione temporanea delle olive prodotte dagli ulivi di proprietà comunale. Un’opportunità che permette di riscoprire il legame con la terra e le tradizioni agricole, proprio all’interno del territorio urbano. L’uliveto coinvolto si trova intorno al centro polivalente “Raffaele Piras”, nel quartiere Le Serre, un’area dedicata allo sport, che ora potrà trasformarsi in uno spazio di raccolta collettiva.

«L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare il patrimonio verde comunale e di creare un’occasione di coinvolgimento diretto per i cittadini, anche se quest’anno l’annata, per via della siccità, non sarà delle migliori», spiega l’assessore Carlo Secci. «Si tratta di una concessione temporanea, rivolta a coloro che vogliono produrre olio per uso familiare, senza fini di lucro o commerciali».

L’unico requisito per partecipare è la residenza a Quartucciu. Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda, e la raccolta dovrà essere effettuata personalmente dal titolare della concessione, senza possibilità di delegare altre persone. «Questo vincolo», prosegue l’assessore, «mira a preservare il carattere comunitario e non speculativo dell’iniziativa».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate giovedì 17 ottobre, tramite mail o per posta al protocollo comunale, allegando un documento d’identità. Sul sito ufficiale dell’Ente è possibile consultare il bando completo e avere ulteriori dettagli. (fr. me.)

