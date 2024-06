«Dalla Provincia nessun favoritismo» 

Le accuse su presunti favoritismi della Provincia del Sud Sardegna nei confronti del Sulcis Iglesiente mosse da alcuni sindaci del Medio Campidano sono «meramente politiche»: lo dice, con fermezza, Mario Mossa, commissario straordinario dell’ente, rispondendo in primis alle rimostranze durissime di Alberto Urpi, primo cittadino di Sanluri e consigliere regionale che ha anche depositato un’interrogazione in Regione. «Non sta in piedi l’assunto di una Provincia che viaggia a velocità differenti tra Sulcis e Campidano favorendo gli uni o gli altri», sottolinea: «Ci sono solo gli enormi problemi di fondi di un ente che, nonostante tutto, è riuscito a trovare le risorse per porre rimedio a una situazione drammatica».

Oggetto del contendere sono i 7,2 milioni di euro stanziati nel Sulcis allo scopo di installare la barriera new jersey e di operare altre migliorie sul tratto Villamassargia-Carbonia della Strada provinciale 2, funestato negli ultimi due anni da ben 12 decessi causati da invasioni di corsia.

«Assoluta emergenza»

«Non è vero – prosegue il commissario – che nel Campidano sia tutto fermo: stiamo lavorando. Comunque, a lamentarsi sono tutti i 107 i sindaci del territorio, pur sapendo bene che non ricaviamo un euro neanche dai tributi che ci spetterebbero (Ipt e Rc auto). Siamo riusciti a intervenire sulla Sp2 solo in virtù della situazione di assoluta emergenza, usando risparmi ed avanzi di amministrazione».

Lo stesso Mossa aveva confessato di aver dovuto «far pesare le morti avvenute sulla Sp2» al tavolo ministeriale per ottenere la deroga e installare il new jersey in una strada che non lo prevedeva.

Nuovi fondi

Dal Commissario arrivano, però, anche buone notizie: «Abbiamo appena appreso che dal Ministero arriveranno 6 milioni di euro ripartiti in 5 anni: sono fondi che spenderemo interamente nella manutenzione delle strade provinciali, dando priorità alle emergenze e operando rotazioni tra chi ha già avuto e chi no. Chi farà le scelte? Ovviamente il nostro ufficio tecnico in base ai dati, non certo chi urla o sbraita di più».

Mossa smonta anche l’accusa di gestire una Provincia più costosa delle altre: «Sedi e personale sono le stesse di sempre. Anche Sassari ha un amministratore e un sub commissario. Senza supporto (il riferimento è al sub commissario Ignazio Tolu) io stesso avrei grossi problemi a gestire il nostro enorme territorio».

Gli altri sindaci

Sulla questione interviene anche il sindaco di Carbonia Pietro Morittu: «Da ex presidente dell’Anci, Urpi sa bene che le risorse sono sempre meno di quelle che servono. Intervenire sulla Sp2 era, però, fondamentale. In qualità di sindaco del capoluogo della Provincia sono solidale con il commissario Mossa e auspico che le risorse vengano distribuite essenzialmente sulla base delle necessità». Dall’alto lato del tratto di Sp2 la sindaca di Villamassargia Debora Porrà spende poche parole: «Ognuno è libero di fare le sue legittime rivendicazioni».

