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Capoterra.
06 novembre 2026 alle 00:24

Dalla produzione musicale alle vicende storiche della città 

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Dalle note alla scrittura, con la stessa voglia di raccontare emozioni e storie. Rossano Puddu, musicista di Capoterra, ha costruito negli anni un percorso artistico che oggi conta 440 brani e cinque libri pubblicati, tra autobiografia, poesia e narrativa horror.

Una produzione letteraria che comprende una collana di tre volumi dedicati all’horror gotico, con il terzo in arrivo, e un libro dello stesso genere in lingua inglese e russa. Al centro delle storie ci sono anche le vicende storiche di Capoterra, ricostruite a partire dal 1840 fino al 1867 e intrecciate a suggestioni occulte. Un modo originale per rileggere il passato del paese attraverso la narrativa di genere. «La musica continua a portare il mio nome oltre i confini dell’Isola», sottolinea Puddu, «i miei brani vengono trasmessi in Piemonte e dalla Radio Australia/Italia, ad Adelaide. Tra i miei ascoltatori ci sono fan negli Stati Uniti, in Germania, Russia, Kazakistan, Kirghizistan e Francia. I dati sugli ascolti comunicati dalla Siae segnalano inoltre una presenza dei miei brani tra i sardi che vivono in Toscana, oltre che in Piemonte e Puglia».

Resta, però, una nota amara: «I miei brani vengono ascoltati fuori dalla Sardegna ma non nell’Isola», osserva Puddu. Una contraddizione che accompagna il percorso di un artista che continua a coltivare la propria creatività tra note, versi e racconti.

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