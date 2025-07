Dalla pista di atletica alla Mela d’oro 

Dai libri alle piste di atletica. Un percorso di impegno e passione che porta a una laurea in Ingegneria informatica, al record sardo nel salto triplo e adesso alla “Mela d’oro”. Ennesimo successo per Sara Zoccheddu che con il premio Marisa Bellisario si consacra fra le eccellenze nazionali e internazionali. «Un’emozione unica stringere la mano al presidente Sergio Mattarella» commenta la 26enne oristanese, quarta sarda in assoluto a ricevere il riconoscimento.

La storia

Semplice e determinata, fin da piccola aveva chiari gli obiettivi. «Se decido di fare una cosa, la devo fare bene» ripete. Ed ecco gli ottimi risultati negli studi, dal diploma col massimo dei voti al liceo scientifico Mariano IV alla laurea triennale in Ingegneria informatica al Politecnico di Torino, poi un anno fa la magistrale al Politecnico di Milano e adesso il dottorato sull’intelligenza artificiale a Zurigo. La Mela d’oro è stata la classica sorpresa che corona gli sforzi e il lavoro di questi anni. Il premio Marisa Bellisario, giunto alla 37esima edizione, viene assegnato alle donne che si distinguono nella professione, nella scienza, nell’economia, nel sociale, nella cultura e nell’informazione, nello spettacolo e nello sport, sia a livello nazionale che internazionale. E Sara Zoccheddu è stata premiata nella categoria “Neolaureate in discipline Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica”. «Sono gli atenei a segnalare alla Fondazione Bellisario le studentesse che si sono distinte nel percorso accademico – spiega l’ingegnera informatica – mentre una commissione esaminatrice valuta le candidature». Poi i colloqui con l’azienda Zucchetti, leader nel settore informatico, in cui Sara Zoccheddu ha sbaragliato le altre cinque ragazze selezionate in quaranta Università. «Una grandissima soddisfazione – racconta – è stato un momento indimenticabile essere fra le quindici donne premiate, fra cui la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola e la ginnasta Alice D’Amato, a cui è andato il Germoglio d’oro».

Il futuro

Anni di studio in cui c’è sempre stato spazio anche per lo sport, l’altro grande amore di Sara Zoccheddu. Cresciuta nell’Atletica Oristano, sotto l’ala attenta e precisa del tecnico Stefano Mascia, non ha mai trascurato gli allenamenti in pista (ora viene seguita anche da Francesco Crabolu e Rita Schönenberger). «Sono sempre riuscita a conciliare tutti gli impegni» racconta. Recentemente è arrivato il bronzo agli assoluti indoor ad Ancona ma soprattutto quel record sardo nel salto triplo portato a 13,22. «Una grande gioia, visto che il record precedente risaliva al 1992 – commenta – adesso stiamo lavorando per preparare gli assoluti outdoor». Tesserata col Cus Cagliari, il cuore è sempre nella pista del Sacro Cuore. «Mi trovo benissimo anche a Cagliari ma il legame che ho con l’Atletica Oristano è unico, sono cresciuta qui e mi sento a casa». Si va avanti con studi, dottorato e allenamenti, dove vuole arrivare Sara Zoccheddu? «Spero di arrivare il più lontano possibile con tre balzi» sorride, e la sfida continua.

RIPRODUZIONE RISERVATA