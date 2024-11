Basta soprusi. La giornata contro la violenza sulle donne assume un significato particolare, alla luce degli ultimi femminicidi e delle ultime sentenze. Iniziative dei carabinieri in Sardegna. Nei campi delle principali serie calcististiche, i giocatori hanno esibito il segno rosso in volto per testimoniare l’adesione alla campagna. Manifestazioni alla Camera e al Senato.

l A pagina 7