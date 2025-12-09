Dalla panchina all’apoteosi Per Gaetano può essere la svolta 

«Con Spalletti e Garcia ho fatto la mezzala, con Spalletti anche il mediano. Nessuna novità, gioco dovunque, ma ringrazio il mister per questo spostamento, mi diverto di più e tocco più palloni». Metà novembre, l’altro ieri, Gianluca Gaetano su L’Unione Sarda celebrava la scelta di Fabio Pisacane di sistemarlo un po’ più indietro quasi come un dono del destino. Gioco meglio, gestisco i tempi e la palla, mi diverto.

Poi arriva la Roma, un pomeriggio di dicembre, lui esce dalla panchina al minuto numero 69. Si butta lì davanti, altro che centrocampo. Arriva l’82’, quasi 83’, di una partita che non se la sentiva di trovarsi un padrone, seppure il Cagliari avesse tenuto la Roma sotto assedio, con i guanti di Caprile ancora intonsi. Quel corner da sinistra di Esposito da Castellamare di Stabia è largo, larghissimo, ma gli occhi fiammeggianti di Gaetano capiscono subito che quella è la posizione giusta al momento giusto.

C’è un difensore della Roma che valuta malissimo quella traiettoria, sono i minuti finali e Ghilardi anziché alzare l’asticella dell’attenzione e mordere quella palla, magari cercando di spazzarla via di testa, la lascia passare. L’ultimo uomo a destra è proprio lui, l’ex ragazzino delle giovanili del club della sua città, la Società Sportiva Calcio Napoli. Gianluca fa due cose significative: l’arresto di petto, dolce, con i muscoli pettorali poco tesi per dar modo alla palla di addormentarsi sul prato, è da manuale del calcio, volume primo. E il colpo di esterno destro, pochi millesimi di secondo prima che la palla accarezzi il prato umido della Domus, è una sassata. Una lama che attraversa l’area piccola e via, lo stadio salta in aria e con lui anche le ambizioni della Roma e dei tifosi giallorossi, che un giorno parlano di scudetto e il giorno dopo maledicono tutti, da Gasperini al magazziniere in pensione.

L’apoteosi

«Avevo tantissima voglia, ero molto energico sin dal mio ingresso in campo e sono felice di avere trovato il gol e la vittoria». Lui, il most valuable player della giornata, in sala stampa regala il sorriso della festa. «Ce l’ho messa tutta insieme ai compagni, abbiamo fatto una delle partite migliori in assoluto». Come nelle serate più belle, ci sono le dediche, perché il calcio italiano è anche una questione popolare: «Il gol è dedicato a mia moglie, ai miei bambini e a me stesso: era da tanto che non segnavo, venivo da un infortunio che mi ha rallentato e questa gioia ci voleva proprio». Tutto qui, il magic moment del ragazzo con i piedi d’oro, forse un po’ fragile quando la lotta si fa dura ma con le giocate da predestinato.

Adesso c’è un solo obiettivo per questa stagione, la continuità. Non deve sparire dalle rotazioni, deve “dare di più”, come ha sottolineato il numero uno del club, il Gaetano decisivo con la Roma deve replicare lo show, anche senza gol. Il Cagliari ha bisogno di lui, della qualità che sprigiona e della quantità che può dare partendo da dietro. Anche per lui, probabilmente, il giorno in cui la Roma cadde alla Unipol Domus può rappresentare quello della svolta.

