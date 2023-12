Dalla palestra al set di un film 

C’è anche un pizzico d’imbarazzo nei loro occhi ma a dominare è certamente la fierezza. L’orgoglio di aver preso parte ad un grande progetto nella veste di novelli attori del pluripremiato cortometraggio “Cast in Bronze” (Forgiati nel bronzo) del regista Mario Giua Marassi (prodotto da Francesco Cheratzu con supporto della Sardegna Fil Commission), ma anche quello di potersi riammirare durante la seconda proiezione ufficiale del film andata in scena a Domusnovas nel corso di Librorum, la fiera del libro sardo organizzato dall’associazione culturale Circhiòla.

Sparsi tra il pubblico durante la presentazione del libro “Gladiatores” di Alessandro Atzeni (da cui sono tratti alcuni spunti del cortometraggio) e della successiva presentazione e proiezione del film, ci sono, infatti, anche Pierpaolo Stera, Daniele Mameli, e i gemelli Lorenzo e Alessandro Spanu, alcuni dei giovani attori domusnovesi del film girato tra centro e sud Sardegna. «Abbiamo scelto - ha spiegato il regista - in base alla disinvoltura nei combattimenti, ai colori mediterranei e, nel caso di Pierpaolo, anche in base alla somiglianza con il protagonista, lo “Ietocor” adulto». Anche grazie a loro è nato il piccolo kolossal di 28 minuti che per la prima volta ricostruisce con rigore storico la civiltà nuragica del 1200 Avanti Cristo. «Già girare le nostre scene a Pabillonis è stata un’esperienza bellissima - dice Pierpaolo Stera, 14 anni - ma anche rivedersi è stato emozionante, oltre a capire quanto lavoro c’è dietro al film. Ora - scherza - mi posso vantare di essere stato un attore». Il piccolo Daniele Mameli è uno dei combattenti nella scena di iniziazione dell’eroe: «Felicissimo, non era facile seguire le indicazioni del regista ma eravamo ben preparati grazie alle lezioni di kickboxing». Tutti i personaggi nella fase adolescenziale sono, infatti, allievi della TwinSpanu Kb del pluricampione Giampaolo (Chicco) Spanu: «È stato un grande onore, ora vuole iscriversi alla scuola anche chi vuole fare l’attore», ironizza. Tra i giovani attori ci sono anche i suoi figli, i gemelli 20enni Alessandro e Lorenzo Spanu. «Abbiamo imparato tanto - dicono all’unisono - anche su questa realtà che ci era sconosciuta della civiltà nuragica». Inutile stuzzicarli sulle ambizioni attoriali: zStudiamo Scienze motorie, il futuro è cercare di ripercorrere le gesta di papà e di occuparci in futuro della TwinSpanu Kb».

