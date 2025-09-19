Dalla Palestina all’Ucraina, la guerra è in sala 

Casi di cronaca diventati emblematici, dal delitto Casati Stampa a Willy Duarte Monteiro, battaglie sociali, ma anche i conflitti del nostro presente, a cominciare da Gaza. Sono tanti i titoli della XX edizione della Festa del Cinema di Roma (dal 15 al 26 ottobre) che guardano a fatti reali di ieri e di oggi.

La strage dei palestinesi

È uno dei fili rossi di quest’anno, come sottolinea anche la direttrice artistica Paola Malanga: «La Festa non è una bolla rispetto a quello che sta accadendo nel mondo: abbiamo il racconto dei tanti conflitti e di fronti di guerra, ma ci sono anche la musica, la letteratura, gli scrittori, una serie di antidoti». Un richiamo diretto alla tragedia di Gaza viene dal documentario “Put your soul on your hand and walk” della regista iraniana Sepideh Farsi. Sceglie la strada di una satira sulla società israeliana “Ken” di Nadav Lapid, con protagonista un giovane musicista jazz, Y (Ariel Bronz), abituato a frequentare le feste delle élite. L’aver accettato, dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre, di scrivere su commissione una canzone che incita alla distruzione di Gaza, sconvolge la sua vita. Brandon Kramer in “Holding Liat” racconta la vicenda di Liat Beinin Atzili, una donna israelo-americana rapita insieme al marito durante l’attacco del 7 ottobre 2023. Tarzan e Arab Nasser, nel thriller/western metropolitano “Once upon a Time in Gaza”, restituiscono una Gaza City ormai cancellata, quella del 2007.

Il fronte ucraino

Restando sulle tensioni globali, in “The Deal” di Jean-Stephane Bron con Juliette Stevenson si raccontano i colloqui tra Usa e Iran nel 2015 per sancire un accordo sul nucleare. Ci si immerge nella realtà ucraina col documentario 2000 “Meters to Andriivka” di Mstyslav Chernov (premio Oscar per 20 giorni a “Mariupol”), che segue un plotone ucraino incaricato di percorrere una foresta disseminata di esplosivi e di liberare il villaggio di Andriivka. Affrontano le bombe anche Yulia Cuba e Oleksandra Alaska, due dottoresse ucraine sulla linea del fronte di guerra, raccontate dal film non fiction “Cuba & Alaska” di Yegor Troyanovsky.

Storie italiane

“Chiamami Don Matteo - Zuppi”, il vescovo di strada di Emilio Marrese (già giornalista e scrittore), traccia un ritratto del presidente della Cei, dall’impegno diplomatico tra Russia e Ucraina alla quotidianità. Venendo alla cronaca, si spazia nel concorso internazionale Progressive Cinema. Per l’Italia, c'è fra gli altri, “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, con Francesco Gheghi, tratto dal libro di Federica Angeli, sulle 24 ore che hanno preceduto l'omicidio di Willy Duarte Monteiro. Andrea De Sica in “Gli occhi degli altri” con Jasmine Trinca e Filippo Timi, torna a un caso di cronaca che ha avuto un enorme impatto mediatico negli anni ’70, il delitto Casati Stampa, che univa il racconto di un'alta società decadente, abusi e relazioni tossiche. La camera di consiglio di Fiorella Infascelli (sezione Freestyle) con Sergio Rubini e Massimo Popolizio, racconta i 36 giorni nel 1987 della camera di consiglio del Maxiprocesso di Palermo contro la mafia.

RIPRODUZIONE RISERVATA