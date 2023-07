Dalla Norveglia per celebrare il legame tra bande musicali 

Ha avuto un grande successo il gemellaggio tra la banda musicale norvegese Balsfjord Musikkorps e quella della città di San Gavino Monreale. Oltre 4.000 km separano il paesino di Storsteinnes dal centro del Medio Campidano. Il legame risale al 2008 quando Anna Cossu, una clarinettista del paese, andò a studiare in Norvegia, quest’anno i venti musicisti norvegesi sono rimasti per una settimana. Due gli eventi che hanno coinvolto le bande: nel cortile di casa Mereu con il tradizionale concerto d’estate e il giorno dopo in un’altra suggestiva esibizione. «È stata un’occasione unica di scambio di amicizia, fratellanza e amore per la musica», dicono dalla banda di San Gavino. ( g. pit. )

