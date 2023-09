«Dalla natura le fonti del benessere»  

Per le aziende sarde della cosmetica è una sfida persa in partenza, in un mercato dominato dai prodotti delle case internazionali venduti anche nelle grandi catene a prezzi molto contenuti. «È estremamente difficile competere con marchi che hanno strategie di marketing, e laboratori dove fanno ricerca e innovazione a un livello molto alto». Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica dell’Università di Cagliari e grande esperto di flora della Sardegna, avvisa che, «nella nostra regione, più che sulla cosmetica si dovrebbe puntare sui prodotti cosmeceutici e nutraceutici», quelli cioè che portano anche benefici per la salute e il benessere.

Attenzione al benessere

Così, per esempio, «la crema di bellezza non è solo tale, ha anche una funzione riparatrice dopo un’ustione». E sul fronte della nutraceutica, «quello che viene definito banalmente un integratore alimentare può avere funzioni prebiotiche molto importanti, essere per esempio precursore di antiossidanti che prevengono certe patologie». Prodotti, «con un alto valore aggiunto, che all’efficacia abbinano la valorizzazione della nostra flora autoctona e il recupero degli scarti». Si lavora anche a questo nel suo dipartimento dell’Università di Cagliari, dove un gruppo di ricercatori che si occupano di tecnologia farmaceutica ha brevettato diverse formulazioni che catturano i principi attivi di una pianta o di uno scarto come le vinacce (pensiamo ai polifenoli) per renderli più facilmente disponibili, il che si traduce in un’efficacia reale del prodotto.

Il segreto

«Si possono quindi formulare creme che curano le ustioni provocate dai raggi durante la radioterapia, oppure gastroprotettori, collutori orali, e tanti altri prodotti che nascono dalla nostra flora e da ciò che viene coltivato in Sardegna, ma con formulazioni di tecnologia farmaceutica che sono un ulteriore valore aggiunto rispetto ai normali cosmetici da banco». Tante, spiega il professor Bacchetta, «le specie di grandissimo valore della flora sarda». Lui, ricercatore a suo agio in laboratorio come nelle campagne e nei monti dell’Isola, ha studiato e descritto l’elicriso tirrenicum, «specie endemica con proprietà molteplici, non solo cosmeceutiche e nutraceutiche».

Soccorso all’ambiente

Sotto quest’ultimo aspetto, «si comincia a valorizzarlo come amaricante per le birre», ma ha anche un’altra importante qualità che viene in soccorso dell’ambiente. «Abbiamo pubblicato diversi lavori che dimostrano come l’elicriso sia in grado di ridurre gli effetti dell’inquinamento dei suoli da metalli pesanti in aree minerarie. Assieme ai colleghi di diversi dipartimenti abbiamo verificato la capacità della sua microflora batterica di degradare i combustibili fossili». Una sperimentazione di ripristino ambientale è già stata fatta nel Sulcis-Iglesiente.

La resina della corteccia

Come l’elicriso, il lentisco. «Ha la capacità di sopravvivere in condizioni estreme nelle aree minerarie dove c’è inquinamento da metalli pesanti», dice Gianluigi Bacchetta. «Ottime le sue proprietà dal punto di vista cosmeceutico e nutraceutico. È una pianta che può dare non solo il semplice olio di lentisco, ma dalla corteccia può essere estratta la resina con cui produrre caramelle, dentifricio, collutorio, gomme da masticare».

