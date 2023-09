Sentieri immersi nella natura, percorsi in bici, borghi da visitare tra degustazioni e mostre: l’Isola punta sul turismo d’autunno per allungare la stagione. Attesi tra settembre e ottobre 850mila arrivi. «Ma è necessario investire sulle infrastrutture: servono più itinerari per gli appassionati», dicono le associazioni. Intanto oggi sono attesi migliaia di visitatori a Sarule e Teti per “Autunno in Barbagia”.

