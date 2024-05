Dalla Marmilla arriva il plauso dei sindaci 

La proposta di legge per il blocco a eolico e fotovoltaico raccoglie consensi nei Comuni della Marmilla, zona interessata da numerosi progetti: «La aspettavamo da mesi – commenta Matteo Castangia, sindaco di Villanovafranca – e risponde alle nostre aspettative su ordine e chiarezza mettendo fine all’assalto speculativo. Ci aspettiamo che il Consiglio non stravolga la norma».

Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru , ha affidato a Facebook il suo pensiero: il provvedimento «è solo il primo passo, ma un passo importante», ha scritto, sottolineando come il nuovo testo impedirà a Sorgenia di costruire un aerogeneratore a 750 metri dal nuraghe di Genna Maria. Il testo, prosegue Onnis, «aiuterà a fronteggiare i proprietari terrieri che, fin quando la politica non agisce, vendono sentendosi liberi da ogni responsabilità». Il sindaco parla anche delle grida di rabbia alzatesi dall’Anev e «da quella parte di ambientalismo che va loro a ruota: sono un segnale inequivocabile». Per Francesco Sanna, sindaco di Collinas , la moratoria «permette un processo di pianificazione delle aree idonee a ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ma prima ancora degli slogan e dei cortei le amministrazioni locali devono impegnarsi ad aggiornare i propri Piani urbanistici, mappando i siti di interesse paesaggistico, archeologico e ambientale per i quali le norme già in vigore prevedono apportune tutele. Decarbonizzeremo il nostro fabbisogno energetico attraverso la nostra comunità energetica rinnovabile».

