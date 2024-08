Dalla lotta al Covid a Miss Nonna 

La morte l’ha vista dritta in faccia. Tante, troppe volte. Anziani, giovani, spezzati dal Covid, morti spesso soli senza nemmeno il conforto di un parente vicino.Ma lei c’era, coperta dalla tuta, solo gli occhi che confortavano dietro la visiera di plastica.

Dopo quel terribile periodo, Loredana Angioni 55 anni e un impiego come addetta alla sanificazione al Policlinico di Monserrato, aveva bisogno di leggerezza. E così, tolta la tuta e le scarpe da tennis, ha indossato i tacchi, si è messa il rossetto e nei giorni scorsi è riuscita a sbaragliare tutte le agguerrite avversarie conquistando la fascia di Miss Nonna Italiana 2024, unica selezione in Sardegna organizzata dalla Lady Music Models di Gianfranco Campus che le dà l’accesso diretto alla finale nazionale in programma a Bellaria Igea Marina nella riviera romagnola,a ottobre.

La pandemia

«Quello del Covid è stato un periodo tremendo» racconta, «ne abbiamo viste di cotte e di crude. Come addetta alla sanificazione dovevamo seguire i pazienti che venivano spostati di reparto in reparto per disinfettare tutto». Così la morte era una compagna quotidiana, «ho toccato con mano il dolore, la sofferenza. Ho visto persone andarsene ed è stato molto duro». Ed è dopo tutto questo, dopo la sofferenza che Loredana ha deciso di godere ogni momento della sua, di vita. «Avevo bisogno di leggerezza» conferma, «la vita è un dono e devi vivere ogni giorno al meglio possibile. Ma ero indecisa fino all’ultimo. Per dire, alle 21 ero ancora a lavoro e alle 21,30 ero sul palco di Miss Nonna». E lì prima ha sfilato, poi si è cimentata in un quiz di cucina: «Dove per la verità non è che sia tanto brava. Mi chiedevano il nome di un tipo di carne che io non conoscevo». Perché il suo pezzo forte erano le panade e il pane. Angioni infatti per tantissimi anni ha lavorato nel famoso panificio in piazza Azuni assieme alla mamma Cecilia che in città era un’istituzione. «Poi è mancata e abbiamo ceduto l’attività ma è stato un periodo bellissimo».

Sana vanità

Vanitosa, quello, lo è sempre stata: «È vero. Ci tengo molto al fisico e faccio tanto sport per mantenermi in forma. Come si dice? La vita comincia a 50 anni ed è proprio vero, almeno nel mio caso. Ho conosciuto mio marito che avevo appena 14 anni, poi otto anni fa ci siamo lasciati e ho capito che era ora di pensare a me. «La fascia di Miss Nonna mi rende orgogliosa. Ho due figli e un nipotino di 10 anni e sono tutti felicissimi. Non se lo aspettavano anche perché ho deciso di partecipare all’ultimo minuto».

Adesso resta lo spazio per i sogni: «Mi piacerebbe tanto aprire una palestra dal momento che sono tanto appassionata di sport e poi certo, fare tv sarebbe bellissimo». E perché no, trovare anche il compagno della sua nuova vita a Canale 5 da Maria dei Filippi. «Sarebbe bello andare a “Uomini e donne”, ma sono molto timida. Vediamo, ci penserò».

