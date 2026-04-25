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Su Siccu.
26 aprile 2026 alle 00:26

Dalla Jaguar coupé di James Bond alla “Balilla”, folla al Padel Club per ammirare le auto d’epoca 

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Da una Jaguar E-Type coupè del 1966 stile James Bond a una Lancia Augusta degli anni Trenta del secolo scorso, passando per la Fiat 508 Balilla a una Rolls Royce decappottabile di oltre mezzo secolo fa alle più “moderne” Fiat Ritmo e Ford Escort.

È stata un successo la manifestazione andata in scena ieri all’Orange Marina Padel Club, a Su Siccu, per celebrare il 15esimo anniversario della fondazione del "Gruppo Old Cars Friends", dedicato agli appassionati di auto d’epoca. Una piccola folla di curiosi ha ammirato i gioielli a quattro ruote esposti, alcuni davvero rari, parcheggiati davanti al bar-ristorante, scattando foto da postare sui social.

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