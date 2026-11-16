Rosaria Porceddu è la nuova centenaria di Cagliari: nata il 13 novembre 1926, ha festeggiato i suoi 100 anni venerdì scorso circondata dall’affetto dei quattro figli (Elena, Giorgio, Roberta e Sissi) e dei quattro nipoti.

Tra i ricordi di una vita, raccontati sempre anche ai cinque pronipoti, la seconda guerra mondiale e il periodo da sfollata a Nurri a partire dal 1943 con i fratelli e le sorelle, sette in tutto. Poi, nell’immediato dopoguerra, il rientro a Cagliari e il matrimonio con il signor Pisano, nel 1949: testimoni, insieme, della ricostruzione della città. Nel giorno del centenario un pensiero anche alla sorella gemella, scomparsa poco tempo fa. A portare gli auguri dell’amministrazione, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci: «La signora Rosaria è un esempio di dedizione alla famiglia, creata in un momento difficile per l’Italia e per Cagliari ma tirata su con amore e impegno: a lei gli auguri di tutta la sua città».

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