Dalla Gran Bretagna al Parteolla per scoprire i balli sardi  

Lo scorso anno, in pochi giorni, avevano imparato i rudimenti del ballo sardo. Un breve soggiorno che aveva permesso a un gruppo di ballerini britannici di conoscere da vicino, oltre al ballo, le tradizioni, la cultura e le bellezze ambientali del Parteolla. Un’esperienza così coinvolgente che molti dei partecipanti hanno deciso di replicarla.

Per una settimana 17 ballerine e un ballerino della compagnia Counterpoint Dance di Islington (Londra) sono tornati a Dolianova accompagnati da Simona Scotto, insegnante di danza cagliaritana, da oltre 30 anni in Inghilterra, per uno scambio culturale che ha coinvolto ancora una volta i ballerini del gruppo folk Città di Dolianova. «Anche quest’anno è andato tutto bene - dice soddisfatta - a parte la danza, ciò che mi dà grande soddisfazione è la sintonia che si è creata tra i gli ospiti stranieri e i miei conterranei. Da sempre avevo un sogno: far conoscere ai miei allievi la terra che amo. Finalmente sono riuscita a realizzarlo grazie a mio marito Liam e alla collaborazione dell’associazione Atobius di Alessandro Picciau che è riuscita a incastrare alla perfezione lezioni di ballo, visite guidate e momenti di relax. Gli ospiti si sono è sentiti a casa loro». Il progetto “The Walk” è rivolto a persone anziane che spesso si trovano escluse da attività di gruppo. La danza come strumento di socializzazione e stimolo alla creatività. «È la seconda volta che faccio questa esperienza - afferma Paula Stirling, 70 anni - non vedevo l’ora di tornare in Sardegna. Quest’anno è andata ancora meglio. Da voi mi trovo a mio agio. Bei posti, bella gente, cibo e vino super. Non si può pretendere di più».

Un soggiorno che ha stregato anche lo scozzese Andrew Corser 70 anni, ex direttore di una scuola primaria, per la prima volta nel Parteolla: «Questa esperienza mi ha letteralmente aperto gli occhi. Ho seguito dapprima le lezioni di Simona online, poi lei è venuta in Cornovaglia. I suoi racconti mi hanno fatto venir voglia di visitare la Sardegna. Ho scoperto tante cose che non mi aspettavo. È un luogo più complesso e originale di quanto immaginassi. Le persone sono cordiali e ospitali. In questo Sardegna e Cornovaglia si assomigliano tantissimo». Ieri il saggio finale al Circolo Dolia, con la promessa di tornare presto in Sardegna.

