Dalla gloria al declino di sala a luci rosse 

In origine era il Dopolavoro per i dipendenti della Manifattura Tabacchi. Si organizzavano attività ricreative tra cui la proiezione di film e rappresentazioni teatrali, poi la frequentazione viene estesa alla città e negli anni Trenta il cinema diventa un punto di riferimento entrando nella vita di molti cagliaritani.

Per gli squattrinati la città offriva tre locali a basso costo dove si proiettavano film di seconda e terza visione: l'Eden, la Manifattura Tabacchi (poi Due Palme) e il Dopolavoro Ferroviario (poi cinema Adriano). Lo schermo diventa così luogo d'incontro tra la cultura e le masse, in quanto la sala buia annullava ogni distinzione di classe. Nella Cagliari degli anni ’60 e ’70, il Due Palme conobbe un periodo di grande splendore con la proiezione di kolossal e dei film con Gregory Peck, Sofia Loren, Totò: si andava al cinema con 60 lire e per dare risposta alla crescente domanda, le pellicole venivano proiettate a partire dal pomeriggio. Poi il declino, che non riguardò solo il Due Palme. Ognuno cercò di salvarsi come poteva. Il Due Palme si riconvertì in locale dove si proiettavano film a luci rosse. Fino al primo marzo 1986, quando all'esterno del locale compare la scritta “Chiuso per cessata attività”.

