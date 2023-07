Dalla Giunta 30 milioni di euro per le azioni di sviluppo locale 

Trenta milioni di euro per le azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo attuato dai “Gal”, i Gruppi di azione globale. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessora al Lavoro, Ada Lai.

«Andiamo verso una nuova visione di comunità, basata sulla mobilitazione delle energie e delle risorse delle popolazioni e delle organizzazioni locali», ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas. «Rivitalizzare le aree dell’interno a bassa densità o scarsamente popolate è il nostro obiettivo, aprendo nuovi percorsi di rilevanza sociale, rispettosi del benessere della popolazione, attenti alle esigenze dei territori, e in grado di cogliere il potenziale esistente e latente, in una chiara prospettiva futura».

Lai conferma le opportunità: «Le strategie territoriali sono la grande novità del Programma FSE+ per lo sviluppo locale sostenibile e integrato dei territori. La progettazione e la gestione degli interventi saranno attuate dai Gal, come organismi intermedi, privilegiando le zone interne della Sardegna».

Nella prima fase del programma, le strategie si rivolgeranno ai 17 Gal già operanti nella programmazione 2014-22, preferibilmente in forma associata. La delibera, inoltre, prevede i criteri di ripartizione delle risorse e i settori di intervento, tra cui il turismo, la cultura, l’ambiente, l’agroalimentare, l’inclusione e l’innovazione sociale, la green&blue economy e la transizione ecologica e digitale.

