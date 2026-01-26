Dalla Giunta 200mila euro contro il randagismo 

Il randagismo continua a rappresentare un problema rilevante per il Comune di Quartucciu, in particolare dal punto di vista economico. Il fenomeno richiede infatti interventi costanti, monitoraggio e risorse economiche. «I cani randagi che vengono catturati nel territorio di Quartucciu, a seguito di verbale della Asl, vengono portati nel nostro canile convenzionato. Tra catture, adozioni e decessi, negli ultimi anni siamo sempre intorno a un centinaio di cani», spiega l’assessore al Patrimonio Carlo Secci.

Una spesa che incide in maniera pesante sul bilancio comunale, con le zone lungo la 125 e Sant’Isidoro tra più colpite. «Il costo si aggirava intorno ai 170-180mila euro l’anno. Con il nuovo bando e l’aggiornamento delle tariffe abbiamo dovuto prevedere per il 2026, 2027 e 2028 una spesa di 200 mila euro annui. A fronte di un costo così alto, la Regione contribuisce con un importo irrisorio, che per il 2025 era meno di 5mila euro. Ogni cane viene chippato, visitato e, nel caso, sterilizzato», sottolinea l’assessore.

Non tutti i cani, però, trovano facilmente una famiglia. «Spesso sono cani di grossa taglia, come maremmani e pitbull. Altre volte si tratta di meticci di piccola o media taglia, molto docili e facilmente inseribili anche in abitazioni piccole e con bambini». Infine l’assessore rivolge un appello diretto ai cittadini: «Invito tutti ad andare a vederli e a compiere un bel gesto di adozione, perché sarete ricambiati dalla compagnia e dall’affetto che questi animali hanno da dare. Mi offro di accompagnarli personalmente presso il canile convenzionato».



RIPRODUZIONE RISERVATA