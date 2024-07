Dalla “giornata dei nonni” alla grande processione, Stampace prepara la festa  

Stampace si prepara a celebrare i patroni sant’Anna e san Gioacchino in occasione della festa estiva del 26 luglio.Ricco il programma messo a punto dalla comunità parrocchiale in accordo con le confraternite del Centro storico, le famiglie religiose e la storica Società intitolata alla patrona del quartiere.

Gli eventi

Una novità assoluta la presentazione degli affreschi di Giotto, presenti nella Cappella degli Scrovegni a Padova, dedicati alla storia e ai sogni dei santi Anna e Gioacchino grazie alla “guida poetica” di Enrico Valdes, medico cagliaritano, curatore di questo inedito percorso religioso e spirituale: sarà l’apertura del Triduo ai festeggiamenti nella serata di martedì 23 luglio alle ore 20. Sempre in ambito culturale, mercoledì 24 previsto un Concerto d’organo - offerto dal Distretto 108L dei Lyons di Cagliari, che ha finanziato il restauro del prezioso strumento a canne - e, all’indomani, vigilia della festa, un Concerto vocale del coro “Hic et Nunc”, diretto dal maestro Tobia Tuveri. Entrambi gli appuntamenti con inizio alle ore 20, in chiesa.

Festa dei nonni

Festa di Gioacchino a Anna, genitori della Vergine Maria e nonni di Gesù, che coincide con la Festa dei Nonni, partita a livello nazionale proprio dalla parrocchia stampacina: a tutte le coppie che, nel corso dell’anno, taglieranno il traguardo dei 25, 40, 50 e 60 anni di matrimonio, al termine della Messa solenne del 26 luglio (inizio alle 18:30) verrà consegnata dal cardinale Arrigo Miglio una pergamena ricordo. Per segnalare il nominativo delle coppie occorre inviare una mail all’indirizzo festadeinonni.santanna@gmail.com oppure telefonare, ore ufficio, alla segreteria parrocchiale al numero 070.663963 specificando il nominativo dei due sposi e l’anno di anniversario.

La processione

Alle 20 partirà per le strade del quartiere di Stampace la grande processione della Patrona con il simulacro portato a spalle dai confratelli delle Confraternite presenti nel territorio della parrocchia, invito esteso anche a quelle storiche di Villanova e Marina, e scortato dai Miliziani di Stampace. Al termine della processione, animata dal suono delle launeddas, nella scalinata della parrocchiale il canto de “is gocius de sant’Anna” e il tradizionale cumbidu a cura dell’associazione “Ballu Tundu Karalis”.

