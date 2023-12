Dalla genialità di Paul Schrader una pellicola che riuscirà a sorprendervi 

Dallo sguardo acuto sulla natura umana di Paul Schrader, esponente di spicco della Nuova Hollywood cui dobbiamo la sceneggiatura di “Taxi Driver”, prende vita “Il maestro giardiniere”. Un titolo incentrato sulla figura controversa del protagonista, da cui trae naturale spunto lo svolgersi delle vicende.

Narvel Roth è un esperto orticoltore impiegato nelle cure del giardino presso la tenuta di Gracewood, della proprietaria Norma Haverhill. Dopo un breve colloquio riservato, il giardiniere accetta di istruire e offrire un impiego a Maya, pronipote della ricca signora in fuga da un brutto giro di droga. La passione per le piante che Narvel riesce a trasmettere colpirà ben presto la ragazza, e farà scaturire tra i due un sentimento reciproco. Ma oltre al dissenso di Norma per questo intimo coinvolgimento, Narvel dovrà celare un passato oscuro che può compromettere la fiducia instaurata con la giovane. Il soggetto nato dalla penna di Schrader manifesta le sue conflittuali sfaccettature tra le riflessioni raccolte sul diario e i flashback che compongono l’intreccio: insieme alla sapienza di un vero esperto cogliamo qui lo sforzo persistente di insabbiare una realtà troppo scomoda, ulteriormente enfatizzata dal senso di solitudine, dalla troppa riservatezza e dal distacco nelle relazioni con gli altri.

Su questo sfondo, il ritmo narrativo sceglie di prendersi il giusto tempo, coi silenzi che fanno eco al vuoto interiore e creano la giusta dose di sorpresa. Il risultato saprà certo convincere i cultori più affezionati del maestro, non mancando però di suscitare qualche buona sensazione anche tra i nuovi arrivati. (g. s.)