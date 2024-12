Dalla Gallura alla corte di Francia 

Monsieur Limousine? Per i francesi è Marco Asara, l’allevatore di Olbia non solo è entrato (dal 2014) nella ristretta elite delle aziende zootecniche internazionali con la fascia verde dei Discepoli di Escoffier, ma adesso è stato anche scelto come eccellenza mondiale dalla stessa associazione transalpina. I Discepoli di Escoffier (Disciples Escoffier) hanno festeggiato i 70 anni di storia celebrando se stessi, ma anche i grandi chef e i produttori di talento. Tra questi c’è Marco Asara, 49 anni, olbiese doc, che alleva bovini da carne di razza Limousine, le mucche con l’inconfondibile mantello di colore rosso, nella sua tenuta di oltre 100 ettari tra Olbia, Berchiddeddu e Padru. Tori e fattrici pascolano in libertà tra sughere, lentischi, corbezzoli e olivastri, in un mare di verde. Niente a che vedere con gli allevamenti intensivi e per i francesi è un piccolo paradiso della zootecnia di altissima qualità. Il riconoscimento ha una importanza straordinaria a livello europeo e mondiale. L’associazione Disciples Escoffier raccoglie oltre 7mila chef nel mondo, ha celebrato i suoi 70 anni anche il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Le parole d’ordine sono qualità, economia circolare, cultura, natura, per un associazione che si rivolge a “cuochi, professionisti della ristorazione, produttori, viticoltori, buongustai, epicurei, studenti o semplici curiosi” e dice “uno chef senza un produttore di qualità non è nulla”. E Asara è stato scelto come modello di qualità, da un paese che è la patria degli allevamenti delle mucche con il mantello rosso. Come se i francesi avessero premiato un produttore di champagne italiano.

«Ho pianto due giorni»

Marco Asara ha maturato un rapporto consolidato con la Francia, dopo che, nel 2014, ha avuto la fascia verde per i suoi allevamenti. Ma quando ha saputo di essere stato inserito nel ghota dei produttori mondiali e citato nella rivista Masterchef (edizione speciale per i 70 anni dei Disciples) è stato travolto dall’emozione. Dice: «La verità, ho pianto per due giorni. Una cosa bellissima, per l’azienda che è stata di mio nonno e di mio padre. E un riconoscimento per Olbia e la Sardegna. Hanno parlato degli animali che allevo, ma anche del nostro territorio. È un percorso iniziato anni fa, con le innovazione della selezione genetica e la collaborazione con Anacli e Interlim Genetique Service in Francia. Mi hanno scelto nonostante ci siano eccellenze francesi di livello mondiale. Penso che sia un premio straordinario anche per la Sardegna». E i francesi scrivono: “Per Marco Asara la cosa più importante è il benessere dei suoi animali”. Chapeau, monsieur limousine.

