Dalla frattura in Sicilia alla meningite ad Aosta: muore a 25 anni 

AOSTA. Dopo due giorni di ricovero in ospedale, sabato sera se l'è portata via un sospetto caso di meningoencelofalite. Janira Mellé aveva 25 anni ed era maestra di sci a La Thuile da quando era poco più che maggiorenne. Una ragazza sportiva, sorridente e tenace. La piccola comunità del suo paese è in lutto, come i tanti colleghi che la conoscevano. Sarà la Procura di Aosta a decidere se aprire un fascicolo e disporre l'autopsia.

Tutto inizia qualche giorno fa in Sicilia, durante una vacanza. Janira ha un incidente in bicicletta. Si frattura una caviglia e viene ingessata sull'isola. Una volta rientrata si fa operare a Torino. L'Ausl della Valle d'Aosta ha ricostruito che presentava già alcuni sintomi simili all'influenza. Arrivata a casa, le condizioni peggiorano. Febbre alta e mal di testa forte, tanto da essere portata al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta.

Visti i sintomi importanti, i sanitari pensano a un problema al sistema nervoso centrale di tipo infettivo. Un caso fulminante. Così la giovane viene ricoverata nel reparto di Rianimazione. Si tenta anche un intervento neurochirurgico per l'importante edema cerebrale. Ma la situazione precipita ancora, fino all'accertamento della morte cerebrale, sabato sera. L'Usl riferisce di un «sospetto molto fondato» di meningoencelofalite. Per la conferma, occorrerà l’esitiodei rilievi microbiologici.

Janira lascia i genitori, il fratello e il fidanzato. «Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile. La sua scomparsa totalmente inaspettata ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità», dice il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris. Si allenava sulle piste sin da bambina: «Timida ma allo stesso tempo una tigre piena di grinta», ricorda una cugina. Sui social l'Associazione valdostana maestri di sci scrive: «Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso».

