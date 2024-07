Dalla Francia agli Usa Le elezioni cambiano gli equilibri nel mondo  

Roma. Il mondo sta cambiando velocemente sotto i nostri occhi. La Storia brucia i tempi e gli equilibri geopolitici mutano in maniera impensabile fino a qualche anno fa. Per restare a questi giorni, i risultati delle elezioni in Francia e la debacle di Joe Biden nel confronto con Donald Trump fanno prefigurare cambiamenti di rotta epocali in Paesi fondamentali nei bilanciamenti globali: la Francia che vira a destra e gli Stati Uniti che potrebbero riproporre alla Casa Bianca un presidente controverso e non soltanto per i suoi guai giudiziari. Si era detto che l’anno elettorale avrebbe potuto cambiare molto: nel 2024 sono andati o andranno alle urne 76 Paesi.

Le elezioni russe, sicuramente non democratiche, hanno comunque dato nuova spinta propulsiva a Vladimir Putin; le elezioni europee, pur confermando la tradizionale maggioranza di centrosinistra, hanno portato un’avanzata significativa delle destre, anche estreme, in Europa; l’Olanda ha riportato al potere la destra antieuropea di Wilders, il Regno Unito si appresta a mandare a casa i conservatori e riportare dopo lunghi anni i laburisti a Downing Street. Ma i mesi che abbiamo davanti saranno decisivi, soprattutto per gli spostamenti politici che stanno avvenendo tra Washington e Parigi.

Qui Parigi

Non sappiamo ancora se il partito di Le Pen avrà la maggioranza assoluta al Parlamento francese. Ma sappiamo già che la destra vincerà le elezioni con numeri senza precedenti, confermando una tendenza già espressa alle Europee, e che Macron dovrà rassegnarsi alla coabitazione con il giovane Bardella. Sappiamo anche che il tradizionale e storico asse franco-tedesco è in crisi e che anche in Germania la destra avanza con Afd, il partito di estrema destra che è andato meglio alle Europee del partito socialdemocratico del cancelliere Scholz ed è stato secondo soltanto alla Cdu. Sappiamo anche che i 27 Paesi europei attendono il 18 luglio, quando l’Europarlamento dovrà confermare le designazioni dei top job europei (presidenti di Commissione e Consiglio e “ministro degli Esteri” Ue), con grandi tensioni trasversali e negoziati sotterranei che andranno avanti fino all’ultimo momento utile. E, sotto i nostri occhi, la destra continentale, dopo i successi alle urne europee, sta riscrivendo la mappa dei propri gruppi parlamentari. E anche qui non mancano le fibrillazioni dopo la decisione di Orban di creare un nuovo gruppo.

Qui Washington

Ma la curva della Storia avrà il suo culmine il prossimo 5 novembre, quando gli elettori americani decideranno chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Da una parte c’è Trump con i sondaggi che lo danno avanti rispetto a Biden in molti degli Stati decisivi. Dall’altra c’è Biden in profonda crisi con una parte del suo partito che insiste per il ritiro e per la scelta di un nuovo candidato. È, sicuramente, una scelta difficile e dolorosa e che non necessariamente riuscirà a rimediare all’errore strategico fatto nei mesi passati, quando sarebbe stato più facile cambiare il candidato democratico. Secondo molti analisti, Trump si avvia, comunque, alla vittoria. Il risultato in realtà non è così scontato e il finale della corsa alla Casa Bianca è ancora tutto da scrivere. Di sicuro, sotto ai nostri occhi, si sta scrivendo una pagina importante della storia di questi anni. Alla faccia di chi, dopo la fine della Guerra fredda, pensava davvero che la Storia fosse finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA