Dalla fontana sgorgano polemiche 

Da subito si disse che era nata sotto una cattiva stella: appena inaugurata, la fontana di piazza Castello, a Sanluri, finì addirittura sotto la lente d’ingrandimento della Procura. Ora che di anni ne ha 14, la situazione non è cambiata: di fare zampilli, né al naturale né colorati, non ne vuole proprio sapere, l’acqua resta limpida solo per poco dopo un’accurata pulizia e lo spettacolo indecoroso di fronte alla fortezza medioevale indigna i cittadini. «A sporcare la vasca – dice il sindaco, Alberto Urpi – sono le foglie che cadono dal vicino leccio. Dobbiamo salvare albero e fontana».

Chi paga?

Nei giorni scorsi a residenti e ospiti della città non sono sfuggiti l’incuria e l’abbandono: acqua sporca, invasa di muschio e licheni, il colore limpido scomparso ruotava sul verde e sul giallo. «A dire il vero – commenta un ex vicesindaco, Ottaviano Mocci – il 21 marzo ho visto gli operai che pulivano la vasca, nata malata e mai guarita. Venti giorni dopo è più sporca di prima. A parte il cattivo biglietto da visita, chi paga? Bisogna risalire all’origine, individuare i responsabili e addebitare i costi, ma come sempre “c’è Pantalone”. Venerdì ad ammirare lo scandalo dalla parte opposta c’erano degli alunni in visita al castello. Non aggiungo altro. Non è polemica, ma rispetto della città e dei fondi pubblici».

Per realizzare l’opera si sono spesi fra 150 e 200 mila euro, fondi che fanno parte del progetto unico di 500 mila per il manto stradale di via Orsini: 80 mila per sistemarla assieme alla gemella di piazza Porta Nuova, 27 mila per due anni e mezzo di pulizia. Più spese legali.

Il progetto

Quando il Comune decise di abbellire la piazza con una fontana e lastricare via Orsini, il percorso storico di Sa Battalla, si affidò a un concorso di idee. «Partecipai – ricorda l’artista Lello Porru – con la proposta di una fontana monumentale sul simbolo già esistente che copre un pozzo interrato. Fui escluso. Mi indignai quando, al posto di un’opera per la conservazione della memoria storica come prevedeva il progetto, vidi una vasca. Poco male se avesse funzionato, invece è stata fatta e rifatta, affidata a una ditta esterna per tenerla pulita, ma i risultati non si vedono. Con meno soldi si sarebbe aperta una finestra sulla nostra storia».

Il Comune

Non si può certo dire che la struttura sia abbandonata: sono gli errori di costruzione che non si cancellano. Nel 2017 fu una sentenza del Tribunale a dirlo: “La fontana di piazza Castello è da rifare”.

«L’impresa – ricorda Urpi – si accollò i lavori. Il fatto è che le cose si sporcano, ma si puliscono: lo facciamo ogni 15 giorni. Colpa delle foglie, però non vogliamo tagliare l’albero. Oggi stesso verrà pulita». E così è stato.

